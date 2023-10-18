Зокрема, президент США хоче попередити ворогів Ізраїлю не регіоналізувати конфлікт, дізналися журналісти.

Президент США Джо Байден прилетів у Ізраїль у середу вранці, 18 жовтня, на 12-й день війни в Газі.

Американський лідер прибув на ізраїльську територію на 12-й день війни, щоб попередити ворогів Ізраїлю не регіоналізувати конфлікт і для зустрічі з родинами заручників, пише jpost.com.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр вже прокоментувала візит Байдена в Ізраїль. "Президент переконаний, що важливо продовжувати солідарність з Ізраїлем та ізраїльським народом у скрутну годину", - заявила спікер.

За відомостями Bloomberg, американський лідер прибув у Тель-Авів, щоб зміцнити зобов’язання Штатів перед Ізраїлем і запобігти поширенню його війни з ХАМАС і зануренню Близького Сходу в хаос.

Американського лідера в аеропорту зустрів ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу.

Важливі новини про візит Байдена в Ізраїль - сьогодні це варто знати

18 жовтня в Аммані (столиця й головний промисловий центр Йорданського Хашимітського Королівства) було заплановано проведення зустрічі за участі лідерів США, Єгипту й Палестини для обговорення ситуації у секторі Гази після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, унаслідок якого загинули понад 1000 осіб, а також багато людей стали полоненими.

Увечері 17 жовтня ХАМАС звинуватив Ізраїль в ударі по лікарні, в якій знаходилося багато людей, повідомлялося про сотні жертв. Після цього президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував зустріч з Джо Байденом. За відомостями ізраїльської сторони, удар по лікарні завдали бойовики - це наслідок невдалого запуску. Після скасовування зустрічі в Аммані президент США вирушив в Ізраїль.

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