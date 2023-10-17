Сусіди Ізраїлю занепокоєні тим, як війна вплине на них.

У середу в Йорданії відбудеться терміновий саміт за участю президентів США, Єгипту і Палестини, а також йорданського ж короля. Як повідомляє Reuters, він буде присвячений обговоренню "небезпечних" наслідків війни в Газі.

Дискусії будуть зосереджені на способах зупинити триваючу війну в Газі та "шляхах пошуку політичного горизонту, який би дозволив відновити мирний процес", заявила влада Йорданії.

Король Йорданії Абдалла також окремо проведе тристоронню зустріч з президентом Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі та президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Відео дня

Сьогодні монарх застеріг від спроб проштовхнути палестинських біженців до Єгипту чи Йорданії, додавши, що гуманітарну ситуацію потрібно вирішувати в Газі та на Західному березі. В Йорданії стурбовані тим, що розширення насильства може мати наслідки і для них, адже великий відсоток населення країни складається з колишніх палестинських біженців.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Ізраїль раптово дав задню щодо наземного вторгнення в Газу. За словами речника ЦАХАЛу, наступний етап війни не обов’язково буде у форматі наземної операції на палестинській території.

Також ми розповідали, що Росія "просувала" в ООН резолюцію по Газі без засудження ХАМАС. У проекті резолюції пропонувалося закликати до негайного гуманітарного припинення вогню і засудити будь-яке насильство і акти тероризму щодо цивільних осіб, але згадки терористичних угруповань не було.

Вас також можуть зацікавити новини: