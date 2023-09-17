Новообраний Драгоне також тривалий час залишатиметься начальником штабу оборони Італії.

Начальники генеральних штабів НАТО погодилися продовжити мандат нинішнього голови військового комітету Альянсу адмірала Роба Бауера ще на 6 місяців. Також було обрано наступника – ним стане начальника генштабу Італії адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

В прес-центрі НАТО зазначають, що під час переобрання начальники генеральних штабів Альянсу посилалися на "необхідність безперервності керівництва в нестабільному кліматі безпеки та в умовах найбільшого посилення колективної оборони Альянсу з часів холодної війни". Драгоне також зможе продовжувати виконувати обов’язки начальника штабу оборони Італії – до листопада 2024 року.

Коментуючи своє обрання, адмірал Драгоне виголосив слова підтримки Україні.

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"Від імені Італії я маю велику честь отримати це престижне призначення, яке я виконуватиму з беззастережною відданістю успіху Атлантичного альянсу та утвердженню його основоположних цінностей, свободи та демократії. НАТО зможе запропонувати свою повну підтримку Україні та викликам, які нависають у міжнародному масштабі", – йдеться в повідомленні.

Голова Військового комітету НАТО виконує роль головного військового радника Генерального секретаря та керує порядком денним та обговорення в комітеті.

ВІдставка генсека НАТО - що повідомлялося

У лютому 2023 року Єнс Столтенберг, який з 2014 року обіймає посаду генсека НАТО, повідомив, що піде у відставку після закінчення своєї каденції в жовтні. В ЗМІ з'являлася інформація про те, що він може очолити Міжнародний валютний фонд.

Упродовж багатьох місяців тривали дискусію про можливого наступника Столтенберга, але незабаром стало відомо, що лідери НАТО схиляються до того, щоб продовжити термін його повноважень, як вже зробили торік на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В липні в Альянсі ухвалили рішення продовжити дію повноважень чинного генсека ще на один рік. Видання FT зазначало, що такий крок призведе до того, що завдання вибрати нового генсека ляже на плечі президента США Джо Байдена, оскільки саме США приймають наступний саміт НАТО в квітні 2024 року.

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