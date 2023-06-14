Кандидатури Фредеріксен і Воллеса на посаду генсека досі не отримали одностайної підтримки.

Лідери НАТО схиляються до того, щоб продовжити термін повноважень Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря, хоча він публічно заявляв, що планує залишити свою посаду у жовтні. Причина – розбіжності щодо потенційних наступників Столтенберга, який очолює альянс останні 9 років, пише Financial Times.

В Альянсі зростає песимізм щодо того, що заміну Столтенбергу вдасться узгодити до липневого саміту НАТО в Литві. Кандидатури прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, про яких було публічно відомо раніше, досі не отримали одностайної підтримки.

Більшість країн, в тому числі США, вважають, що посаду має обіймати чинний або колишній президент або прем'єр-міністр, кажуть чиновники. До того ж, це повинен бути чиновник з високим рівнем підтримки. Багато столиць висловилися за ідею про те, щоб вперше вибрати генсеком жінку. Інші кажуть, що це має бути кандидат зі Східної Європи – щоб показати важливість регіону і війни, що триває в ньому.

Учасники дискусій щодо наступника Столтенберга сказали FT, що, враховуючи загрози для Альянсу з боку Китаю і Росії і проблеми з пошуком нового генсекретаря, чимало країн розглядають чергове продовження мандата Столтенберга (вже 4-е) як короткостроковий компроміс. Це допомогло б відтермінувати прийняття рішення до наступного року, коли саміт НАТО прийматиме Вашингтон.

Багато членів Альянсу також високо оцінюють діяльність Столтенберга на посаді. Один з глав МЗС країн Альянсу сказав, що він "був прекрасним Генеральним секретарем, і немає сенсу розгойдувати човен". Крім того, зазначають, що продовження повноважень Столтенберга дало б йому більше часу для роботи над вступом Швеції до НАТО, проти чого продовжує виступати Туреччина.

Наступник Столтенберга - що повідомлялося

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг, який з 2014 року є генеральним секретарем НАТО, заявляв, що планує залишити посаду після того, як восени 2023 року термін його повноважень закінчиться. ЗМІ також писали, що він може стати новим головою Міжнародного валютного фонду.

Повідомлялося, що генеральним секретарем НАТО натомість може стати 45-річна прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. За інформацією FT, її підтримали Франція і Німеччина, але президент США Джо Байден на зустрічі раніше цього місяця підтримки не висловив.

Також з'являлися повідомлення про те, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак лобіює призначення Міністра оборони Бена Уоллеса на посаду генерального секретаря.

До Столтенберга посаду генсека обіймали вихідці з Європи, які мали високі посади в урядах. Зокрема, екс-прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), колишній голова МЗС Нідерландів Яп де Хоп Схеффер (2004-2009), колишній міністр оборони Великобританії Джордж Робертсон (1999-2003).

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