Росія має потенціал витрачати ще більше на війну, що може пришвидшити інфляцію.

Станом на закінчення другого року повномасштабної війни споживчі ціни в Росії зростають, навіть попри те, що інфляція в інших країнах послаблюється. Так, за підсумками листопада інфляція в РФ прискорилась – у річному обчисленні склала 7,5%, порівняно з 6,7% місяцем раніше, пише The Economist.

Журналісти зазначають, що центральний банк РФ впорався зі сплеском інфляції на початку 2022 року. Однак зараз чиновники ЦБ побоюються, що вони можуть втратити контроль і підвищують відсоткові ставки. У 2022-му Інфляція в Росії була спричинена ослабленням рубля, що призвело до здорожчання імпорту.

Цього разу валютні коливання відіграють невелику роль. В останні місяці рубль фактично зміцнився, частково через те, що влада запровадила контроль за рухом капіталу. Інфляція цін на непродовольчі споживчі товари, багато з яких імпортуються, відповідає середньому довоєнному рівню.

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"Однак подивіться уважніше на економіку пана Путіна (президент РФ Володимир Путін, – ред.) під час війни, і стане зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається. Інфляція у сфері послуг, яка включає все, починаючи від юридичних консультацій і закінчуючи харчуванням у ресторанах, надзвичайно висока", – пише видання.

Наприклад, вартість ночівлі в московському Ritz-Carlton, який після виходу західних спонсорів називається Carlton, зросла з приблизно 225 до 500 доларів. На думку журналістів, це свідчить про те, що причина інфляції є внутрішньою.

Водночас експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання. Тисячі робітників покинули країну. Іноземні інвестори вилучили близько 250 мільярдів доларів прямих інвестицій – майже половина довоєнних запасів.

Розігрітий попит протистоїть обмеженій пропозиції, що призводить до підвищення цін на сировину, капітал і робочу силу. Рівень безробіття, який становить менше 3%, є найнижчим за всю історію, що спонукає працівників вимагати набагато вищу зарплату. Потім компанії перекладають ці витрати на клієнтів.

"Вищі відсоткові ставки можуть врешті-решт знизити цей попит, зупинивши подальше зростання інфляції. Відновлення цін на нафту та додаткові заходи контролю за рухом капіталу можуть сприяти зміцненню рубля, знижуючи вартість імпорту. Проте все це працює проти нерухомої сили: бажання Путіна перемогти в Україні. Маючи велику фінансову вогневу міць, він має потенціал витрачати ще більше в майбутньому, що пророкує ще швидшу інфляцію", – підкреслює видання.

Санкції проти Росії

Раніше УНІАН писав, що зусилля західних країн, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти, фактично провалилися. Все через те, що існує багато можливостей для обходу санкцій.

1 грудня Сполучені Штати ввели санкції проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

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