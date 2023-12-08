За підсумками листопада ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%.

За підсумками листопада споживча інфляція в Україні сповільнилася до 0,5%. У жовтні показник становив 0,8%. З листопада минулого споживчі ціни в Україні піднялись на 5,1%. Отже у річному виміри інфляція також сповільнилась, тому що в жовтні річний показник становив 5,3%. З початку поточного року інфляція склала 4,4%.

Базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем становила 0,3%, з початку року – 4,9%. Про це свідчать дані Держстату.

За підсумками місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше, на 13,2%, подорожчали овочі. На 2,6-1% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб.

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Водночас на 4,3-0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м’ясо птиці, рис, макаронні вироби.

Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів підвищилися на 0,3%. Одяг і взуття здешевшали на 3%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через здорожчання пального, мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

Прогноз інфляції

Раніше УНІАН писав, що Національний банк України покращив прогноз інфляції на кінець поточного року з 10,6% до 5,8%. Основним чинником цього перегляду є вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

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