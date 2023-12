Санкції спрямовані проти трьох танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель.

Сполучені Штати в п'ятницю ввели додаткові санкції, пов'язані з обмеженням цін на російську нафту. Як пише Reuters, санкції спрямовані проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів.

Міністерство фінансів США звинуватило їх у використанні західних морських послуг, таких як транспортування, страхування та фінансування, при перевезенні російської сирої нафти вище цінової межі в 60 доларів за барель.

У Мінфіні повідомили, що судна NS Champion, Victor Bakaev і HS Atlantica перевозили російську нафту марки Urals за ціною вище 70 доларів за барель. У заяві Мінфіну йдеться, що судна користувалися послугами "особи США" при транспортуванні нафти російського походження, не розкриваючи більш докладної інформації.

Повідомляється, що зареєстрованим власником NS Champion є компанія з ОАЕ Sterling Shipping, власником танкера Victor Bakaev – також компанія з ОАЕ Streymoy Shipping Limited, а власником HS Atlantica є компанія з Ліберії HS Atlantica Ltd.

Санкції блокують все майно та інтереси перерахованих танкерів та власників у США або у володінні громадян США, і про ці активи необхідно повідомляти управління іноземних активів Казначейства.

"Забезпечення обмеження цін на російську нафту є головним пріоритетом для Сполучених Штатів і наших партнерів по коаліції. Націлюючись на ці компанії і їх судна, ми підтримуємо подвійну мету цінового обмеження: обмежуємо доходи Росії від нафти і одночасно сприяємо стабільності світових енергетичних ринків", - заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо.

Санкції США щодо російської нафти

Уряд США планує вдвічі скоротити доходи Російської Федерації від продажу нафти і газу до кінця цього десятиліття. Планується, що експорт російських нафти і газу може впасти мінімум на 40-50% до 2030 року, якщо західні санкції збережуться.

У листопаді США ввели нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевозили нафту з Росії.

Водночас, за даними Center for Research on Energy and Clean Air, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті нафти, природного газу і вугілля близько 550 мільярдів євро.

