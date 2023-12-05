Все через те, що у РФ є багато можливостей обходити санкційні заборони.

Зусилля західних країн, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти, фактично провалилися. Все через те, що існує багато можливостей для обходу санкцій.

Країни "Великої сімки" та ЄС встановили граничну ціну на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель у грудні минулого року, щоб зменшити військовий бюджет Кремля. Однак Москва продовжує заробляє мільярди на нафтовому експорті. Причина – широкі можливості для обходу санкцій, повідомляє видання Politico.

Так, торговці просто ігнорують граничні ціни: російська нафта продається на рівні 70 доларів за барель. Приблизно 48% російських нафтових вантажів перевозились танкерами, що належать або страхуються в країнах G7 та ЄС. Теоретично обмеження мають стосуватися цих суден, які становлять переважну більшість світового флоту, але на практиці склалась протилежна ситуація.

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"До того ж зусилля Заходу підривають лазівки в галузі переробки. Такі країни, як Індія, дешево купують величезні обсяги російської сировини. Після переробки вони можуть продавати ресурс без обмежень. Це означає, що європейські споживачі можуть не знати, що використовують бензин, дизпаливо та авіаційне пальне, вироблене з російської сировини, одночасно фінансуючи збройні сили Москви", – пише видання.

Індія на 134% збільшила імпорт російської нафти протягом минулого року, що становить майже половину морських поставок РФ. Водночас стрімко зріс і експорт індійських нафтовиробів до ЄС. Технічно – це не порушення санкцій, але Україна вимагала від Брюсселя заборонити продажі через посередників.

Західні уряди висунули звинувачення лише невеликій кількості осіб у недотриманні правил. Тим часом Росія відкрито ігнорує заборону, а тіньовий флот старих танкерів допомагає приховати справжнє походження поставок.

Наразі країни ЄС обговорюють нові способи посилення виконання санкцій. Мова йде про нові обов'язки для торговців та кораблів щодо надання даних про відвантаження.

Ще однією можливістю є зниження рівня граничних цін. Встановлення ліміту на рівні 30 доларів за барель, зменшило б доходи Росії на 49%.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті нафти, природного газу та вугілля близько 550 мільярдів євро.

У 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого буде запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, скориговано нафтові санкції та розширено заборону на експорт до РФ верстатів.

1 грудня Сполучені Штати ввели санкції проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

У листопаді США ввели нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевозили нафту з Росії.

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