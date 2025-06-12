Він нагадав, що коли впала Берлінська стіна, українська та польська економіки були однаковими, проте зараз економіка Польщі втричі більша.

Через 20 років економіка України може випередити російську. Таку заяву зробив під час слухань у Конгресі міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент.

За словами американського міністра, стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України – так вважає сам він і президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що національна безпека – це економічна безпека.

Бессент також нагадав, що коли впала Берлінська стіна, українська та польська економіки були однаковими, проте зараз економіка Польщі випереджає Україну втричі.

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"Я вірю, що через двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (як між Україною і США, – ред.) і глобальним інвестиціям, може стати більшою, ніж російська економіка. І я думаю, що це буде дуже сильним стримуючим фактором для будь-кого, хто тоді буде керувати Росією", – акцентував він.

Бессент додав, що в Римі скоро відбудеться велика конференція, де говоритимуть про відновлення України. Вашингтон закликає Світовий банк зосередитися на цьому питанні.

При цьому американський міністр наголосив, що жодна країна, яка допомагала Росії у війні проти України – грошима, військовими чи обладнанням для російської зброї – не матиме права бути учасником процесу відбудови України.

"Ви не можете руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", – констатував Бессент.

Відновлення України

Внаслідок російського вторгнення та постійних обстрілів Україна зазнала колосальних збитків. Тільки на відбудову портової інфраструктури України потрібен щонайменше 1 млрд євро. Такий прогноз озвучили наприкінці травня 2025 року у Мінрозвитку громад і територій.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення війни на відбудову України потрібно направити заморожені на Заході російські активи. Але наразі немає жодної правової бази для такого кроку, акцентував він.

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