Внаслідок військової агресії пошкоджено майже 400 об’єктів портової інфраструктури.

Через військову агресію РФ постраждали понад 100 працівників морської галузі України, а вартість відновлення пошкодженої інфраструктури становить близько 1 млрд євро. Про це в Одесі, під час виступу на Чорноморському безпековому форумі, заявив заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.

"Внаслідок військової агресії пошкоджено майже 400 об’єктів портової інфраструктури, пошкоджено 31 цивільне судно, яке стояло або на рейді, або під обробкою в портах. І, на жаль, наш найцінніший ресурс - теж страждає, це люди - працівники морської галузі, працівники портів - 106 цивільних осіб постраждали від військової агресії, станом на зараз", - наголосив Кашуба.

Він також акцентував на тому, що всі обстріли - це пошкоджено майно.

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"Галузь продовжує функціонувати, попри воєнний стан та постійні обстріли. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, морські порти були заблоковані… Порти це запорука економічної безпеки країни. Запорука економічної безпеки – це продовольча безпека…", - наголосив посадовець.

Кашуба зазначив, що згодом ситуація змінилася - ворожі кораблі відтіснили від узбережжя Одещини. За час існування морського коридору, з 2023 року, зокрема портами Великої Одеси перероблено 123 млн тонн вантажів, з яких зернові – 70 млн тонн.

Росія вдарила по портах на Одещині - що відомо

Як писав УНІАН, російська армія постійно атакує українську портову інфраструктуру. Зокрема 23 травня ворог завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Одеському морському торгівельному порту.

На місці загинув 40-річний співробітник приватного підприємства з транспортного оброблення вантажів. Ще 8 осіб отримали поранення, з яких четверо були у важкому стані та один з них – 71-річний одесит – вже ввечері помер у лікарні. Наступного дня стало відомо, що від поранень помер й 41-річний чоловік. Внаслідок атаки пошкоджене машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

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