Вольфганг Ішингер зазначив, що в нинішній ситуації в принципі правильно нічого не виключати.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає використання сухопутних військ в Україні. Колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що ця ідея доречна.

"У тій конфліктній ситуації, в якій ми опинилися з Росією, звісно, в принципі правильно нічого не виключати. Щойно ви щось виключаєте, ви, по суті, полегшуєте своєму супротивнику підготовку до того, що може статися", - цитує колишнього високопоставленого дипломата видання Spiegel.

Він вважає слова президента Франції "трохи сміливими, але не неправильними". Ішингер також наголосив, що, з іншого боку, існує правильний принцип: НАТО не хоче бути втягнутою у військовому плані у війну між Росією та Україною.

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Відправлення військ в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на зустрічі з іншими лідерами обговорювали можливість відправки західних військ в Україну. При цьому він уточнив, що ідея не отримала "консенсусу", однак "нічого не можна виключати".

Багато європейських лідерів заявили, що ніхто не планує відправляти свої армії в Україну, зокрема такі заяви зробили в Чехії, Іспанії, Польщі, Італії, Німеччині, Угорщині, Австрії та інших країнах.

У Росії на додаток до цих заперечень пригрозили НАТО повномасштабною війною.

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