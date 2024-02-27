Нейтральна Австрія хоче шукати дипломатичного шляху закінчення війни.

Питання про відправку західних військ в Україну не мало "консенсусу" під час зустрічі країн-партнерів у Парижі. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, повідомляє Le Monde.

За його словами, заяви президента Франції Еммануеля Макрона йдуть "всупереч" тому, що зараз необхідно – а саме "дипломатичній перспективі". "Очевидно, що вчора в Парижі не було консенсусу з цього питання", — наголосив він.

Зазначається, що канцлер Австрії Карл Нехаммер був присутній на саміті щодо України вчора в Парижі і закликав до початку мирних дискусій якомога швидше.

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"Дуже несподівано виступати з темою, щодо якої немає консенсусу, і таким чином викликати дебати, які нам насправді не потрібні", – зауважив Шалленберг.

Варто зазначити, що Австрія, як і Швейцарія традиційно дотримується військового нейтралітету та не входить до складу НАТО. З цієї ж причини Австрія не надавала Україні військову допомогу.

Ідея відправити війська НАТО в Україну: що відомо

Як писав УНІАН, напередодні увечері президент Франції Еммануель Макрон виступив із публічною заявою, в якій розповів про обговорення ідеї надіслати західні війська в Україну. Це питання піднімали на саміті щодо України в Парижі. За його словами, таку можливість не можна відкидати, хоча згоди наразі немає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уточнив, що результатом дискусії про відправку військ в Україну стала згода дотримуватися раніше досягнутої домовленості – що європейські країни не відправлятимуть свої армії в Україну.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що поява в Україні солдатів західних країн означатиме пряме зіткнення Росії з НАТО.

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