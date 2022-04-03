Видача ордеру не означає, що Путіна арештують: якщо він залишиться у Росії – це ніколи не станеться

Колишній прокурор трибуналу ООН Карла дель Понте, котра виступала у справах геноциду в Руанді та Югославії, закликала видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Про це вона заявила в інтерв’ю Le Temps.

Карла дель Понте назвала главу Кремля "воєнним злочинцем", якого треба негайно притягнути до кримінальної відповідальності за воєнні злочини.

З цією метою вона закликала своїх колег видати ордер на арешт Путіна.

"Це єдиний існуючий інструмент, який дозволяє арештувати винуватця у воєнному злочині і віддати його під трибунал. Видача ордеру не означає, що його арештують: якщо він залишиться у Росії – це ніколи не станеться. Проте він не зможе покинути країну, і це вже буде важливим сигналом того, що проти нього виступають", - сказала прокурор.

За її словами, слідство має знайти докази, які викриватимуть високопоставлених політичних і військових керівників.

Проте у правоохоронців можуть виникнути складнощі, щоб дістатися верхівки ієрархічного ланцюга. В такому випадку слідство має встановити, хто віддавав накази і планував злочини.

16 березня суд у Гаазі постановив, щоб Росія негайно припинила війну проти України. Водночас судді відкинули пропагандистську тезу росіян, якою вони спекулювали перед вторгненням, про нібито "геноцид" російськомовних.

Вас також можуть зацікавити новини: