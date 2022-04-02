Військові США скасували випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III.

Представники ВПС США пояснили скасування випробувального пуску МБР бажанням знизити ядерну напруженість.

Раніше пуск ракети Minuteman III планувався на 2 березня, але був відкладений на тлі заяв РФ про приведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності. У Вашингтоні підкреслили, що важливо, щоб і Сполучені Штати, і Росія "пам'ятали про ризик прорахунку і робили кроки для зниження цих ризиків", повідомляє Голос Америки.

Представник ВПС США Енн Стефанек заявила, що рішення про скасування випробувань ракети Minuteman III було викликане тими ж причинами, що і при відстрочці першого запуску. Наступне випробування Minuteman III заплановане на кінець цього року.

"ВПС впевнені в [бойовій] готовності стратегічних сил США", - сказала Стефанек.

Міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III

МБР Minuteman III, здатна нести ядерний заряд, є ключовою частиною стратегічного арсеналу Збройних сил США, має дальність польоту понад 9660 км і може летіти зі швидкістю приблизно 24 тис. км/год. Ракети подібного роду розосереджені в укріплених підземних шахтах.

Вас також можуть зацікавити новини: