Володимир Зеленський зазначив, що ігнорування рішення суду призведе РФ до ще більшої ізоляції

Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити війну.

Про це йдеться в заяві.

Суд у Гаазі постановив:

РФ повинна негайно припинити війну на території України, яку розв'язала в лютому 24 лютого;

будь-яким військовим або регулярним Збройним підрозділам, а також іншим організаціям або особам, які контролює Росія, не можна робити кроки щодо продовження агресії.

Розгляд справи про "геноцид" ініціювала Україна після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, щоб спростувати надуману причину Москви для вторгнення. Тоді в Кремлі заявили про наявність нібито "актів геноциду" в Донецькій і Луганській областях. Таким чином, Україна оскаржила підстави РФ для війни.

На рішення Міжнародного суду в Гаазі вже відреагував президент Володимир Зеленський

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному Суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ в ще більшу ізоляцію", - написав глава держави в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну. Окупанти захоплювали і знищували не тільки військові частини, аеропорти, а й цивільну інфраструктуру, а також вбивали мирних жителів.

У зв'язку з цим Україна направила проти РФ позов до Міжнародного Суду ООН.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до РФ. В першу чергу, вона закликала російську владу негайно припинити військові дії, які вона розв'язала на території України 24 лютого. Також Україна зажадала утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір, або зробити його складнішим для вирішення.

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