За словами Матеуша Моравецького, посилення санкцій для Європи - це лотерея.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав лотереєю ситуацію з запровадженням санкцій ЄС проти Росії.

Про це Моравецький написав у Twitter.

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, чи не літають російські літаки над їхніми домівками, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа гадає, чи вистачить протипожежної ковдри" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном заявив, що попереду Росію чекає ще більше ударів по економічній, фінансовій системі та торгівлі.

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