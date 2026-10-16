РФ жодної хвилини не дотримувалася перемирʼя, готуються нові санкції, – фон дер Ляєн

Вона також наголосила, що Європа не зніме жодних санкцій з РФ до кінця війни.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемирʼя, але РФ його не дотрималася. Про це вона повідомила під час спільного підходу до журналістів з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Звісно, ми підтримуємо ініціативу президента Трампа про припинення енергетичних ударів. Але ми побачили, що Росія не дотримувалася її жодної хвилини. Натомість Росія посилила агресію, і тому ми повинні посилити тиск на Росію. Ми працюємо над новим пакетом санкцій. І говоримо абсолютно прямо: ми не знімемо жодних санкцій, поки Росія не припинить війну", – заявила очільниця Єврокомісії.

Водночас Зеленський заявив, що Україна хоче якнайшвидше закінчити війну. Утім, наголосив він, Росія не демонструє ознак готовності до діалогу.

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"Саме тому ми повинні готуватися до зими. "Зимовий пакет" включає не лише енергетику, а й протиповітряну оборону та фінансування. І я вдячний за те, що Європейський Союз стоїть поруч з нами. Я дуже вдячний за ту величезну підтримку, яку ми отримуємо від Європейської ради, Комісії та від лідерів – справжніх лідерів. Вони підтримують нас із самого початку цієї війни. Це надзвичайно важливо, і ми розраховуємо на їхню підтримку", – сказав Зеленський.

Тиск Європи на РФ

Нагадаємо, 12 жовтня Європейський Союз ввів 22 пакет санкцій проти Москви. Це обмеження проти близько 1,6 тисячі представників російського військово-промислового комплексу стало найбільшим від початку війни.

Водночас президент Володимир Зеленський раніше визнав, що хоч санкції Європи проти РФ і боляче бʼють по Росії, однак вони не зупиняють війну проти України. Президент наголосив на важливості тиску на Москву саме від США.

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