Раніше лідери країн обговорили оборонну підтримку для України.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган проведе зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня. Люди, які ознайомлені з цією подією, кажуть, що вони шукають шляхи посилення оборонних і торговельних зв'язків між країнами. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що візит Ердогана до США відбувається на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом, а також після того, як Іран та Ізраїль здійснили напад на територію один одного. Такі дії викликають побоювання про наближення більш масштабного близькосхідного конфлікту, пишуть журналісти.

У виданні наголосили, що Туреччина є головним союзником США на Близькому Сході, який також надає деяку військову підтримку Україні під час війни з РФ.

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"Обидва лідери також зустрічаються у делікатний час у своїх політичних кар'єрах. На Байдена чекає матч-реванш зі своїм опонентом на виборах 2020 року, колишнім президентом Дональдом Трампом, у листопаді. Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене цього тижня, показало, що Байден випереджає Трампа лише в одному з семи штатів, які, найімовірніше, визначать результат виборів", - додають у матеріалі.

У Bloomberg нагадали, що Ердоган, який є президентом Туреччини з 2003 року, минулого місяця програв на муніципальних виборах, коли жителі країни відвернулися від його партії. Водночас турецький президент продовжує відігравати значну роль на міжнародній арені.

Журналісти навели приклад майбутнього візиту прем'єра-міністра Нідерландів Марка Рютте до Стамбула, аби заручитися підтримкою Ердогана на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

"Минулих вихідних Ердоган зустрівся з політичним лідером ХАМАСу, щоб обговорити потенційне постійне припинення вогню і прискорення гуманітарної допомоги Газі. На відміну від США і Європейського Союзу, Туреччина не вважає ХАМАС терористичною організацією", - зауважили у публікації.

Також відомо, що Туреччина та США нещодавно провели перемовини щодо покращення безпекових та енергетичних зв'язків і збільшення закупівель турецьких вибухових речовин, аби підтримати Україну у боротьбі з РФ.

"Обидві країни підтвердили плани щодо спільного виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні Україні для боротьби з російськими військами, до наступного року. Маючи дві найбільші армії в Організації Північноатлантичного договору, вони мають вагомі причини підтримувати свій сімдесятирічний альянс", - підкреслили у Bloomberg.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Ердоган навряд чи приїде до російського диктатора Володимира Путіна на військовий парад 9 травня, адже в цей день у турецького президента запланований візит до США.

Позиція Туреччини щодо війни РФ проти України

Як писав УНІАН, Туреччина передала Україні та Росії свій мирний договір. У Стамбулі запропонували країнам заморозити війну. Також у договорі запропонували обміняти полонених за формулою "всіх на всіх" та щоб Росія не заперечувала вступ України до ЄС.

Також повідомлялось, що торгівля між Туреччиною та Росією сповільнюється через західні санкції. Це означає, що обмеження США та Євросоюзу щодо РФ стають ефективнішими навіть у таких іноземних юрисдикціях.

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