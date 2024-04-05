За даними Міністерства торгівлі Туреччини, експорт до Росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно з роком раніше.

Торгівля Туреччини з Росією сповільнюється через західні санкції, які зачіпають ключовий ланцюг постачання для Москви, повідомляє агентство Bloomberg.

За словами голови Асоціації експортерів машинобудування Кутлу Каравеліоглу, експортери машинобудування, які найбільше виграли від різкого зростання поставок Туреччини до Росії в минулому році, можуть побачити падіння продажів на 1 млрд доларів цього року через "неоднозначні" та "швидко розширювані" списки санкцій і репресії щодо товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

"Жодному серйозному корпоративному виробнику техніки неможливо зберегти інтерес до Росії через зростаючий тиск на банківську систему та ланцюги поставок", - відзначив він.

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Як зазначає агентство, це вказує на те, що санкції США та Євросоюзу щодо Росії стають дедалі ефективнішими навіть у таких іноземних юрисдикціях, як Туреччина, яка незважаючи на війну, намагалася підтримувати економічні зв’язки з Москвою.

За даними Міністерства торгівлі Туреччини, експорт до Росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно з роком раніше.

Відносини Туреччини та Росії

Після того, як Захід увів санкції проти РФ через її напад на Україну, Туреччина перетворилась в одного з найбільших імпортерів російської нафти та палива. Однак західний санкційний тиск все більше дається взнаки. У лютому повідомлялось, що американські загрози призвели до сповільнення торгівлі між Москвою та Анкарою і росіянам доводиться чекати на платежі за нафту по декілька тижнів.

У березні стало відомо, що турецький нафтовий термінал "‎Дортіол"‎ більше не буде приймати російський імпорт через посилення санкційного тиску з боку США.

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