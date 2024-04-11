Стамбул пропонує заморозити війну на всій лінії фронту.

Туреччина запропонувала Росії та Україні свій проект "мирного" договору, що передбачає заморозку війни.

Головні тези публікує газета "Нова-Європа" з посиланням на джерело. За їхніми даними, проект створювали на основі перших переговорів у Стамбулі, до нього увійшла частина формулювань від травня 2022 року. Цей договір може підтримати низка європейських політиків, також його представлять окремим країнам Глобального Півдня.

Так, турецька сторона пропонує:

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США та РФ зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерну зброю. Також вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з нього в майбутньому. Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду. Заморожування війни за наявною лінією фронту. Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх окупованих територіях. Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу.

Переговори з Росією: останні новини

Як відомо, у Росії постійно говорять, що не відмовлялися від переговорів з Україною. При цьому Кремль не хоче говорити на основі української "формули миру", заявляючи, що діалог можна вести тільки "з урахуванням законних інтересів і занепокоєнь РФ".

Коли Путін оголосив про анексію українських територій, він сказав, що Росія не буде обговорювати підсумки псевдореферендумів.

Також нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняв, що вони принципово підтримують 10 пунктів мирного плану України.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв публікував свій "план", згідно з яким Україна повинна капітулювати і визнати, що її територія належить Росії.

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