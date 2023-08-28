Повідомляється, що мета зустрічі - обговорення відновлення "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір зустрітися з Володимиром Путіним у Росії наступного тижня. Як пише Bloomberg з посиланням на двох турецьких чиновників, мета зустрічі - обговорення відновлення так званої "зернової угоди".

За словами джерел, Ердоган може поїхати до Росії 8 вересня перед самітом "Великої двадцятки" (G20) в Індії.

Повідомляється, що президент Туреччини виступає за відновлення "зернової угоди", яка дозволяла Україні експортувати зерно через Чорне море і яку зірвала Росія. З тих пір світові ціни на пшеницю стали нестабільними.

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В адміністрації Туреччини відмовилися від коментарів з приводу майбутньої зустрічі.

Оновлено. Інформацію про те, що Ердоган має намір відвідати Росію та зустрітися з Путіним наступного тижня, підтвердив представник правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік, повідомляє Daily Sabah. Повідомляється, що ця зустріч може означати прогрес у відновленні "зернової угоди".

Зустріч Ердогана і Путіна - що повідомлялося раніше

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розраховує зустрітися з Путіним "віч-на-віч" у вересні.

"У вересні пройде зустріч "Великої двадцятки" в Індії і Генеральна Асамблея ООН в США. Якщо ми знайдемо можливість у цій завантаженій обстановці, ми зустрінемося і поговоримо з Путіним віч-на-віч", - сказав він.

Пізніше ЗМІ писали, що цей візит дуже важливий для продовження "зернової угоди". Зазначається, що Анкара проти нового альтернативного маршруту для "зернового коридору" без участі Москви.

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