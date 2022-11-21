Він заявив, що Туреччина сама розв'яже проблему з терористами у Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що змушений проводити спецоперацію у Сирії через відмову РФ виконувати домовленості.

У своєму зверненні він нагадав, що у Сочі у 2019 році домовився з РФ про очищення північної Сирії від терористів, пише CNN Turk.

Туреччина багато разів зверталась до Росії з цього питання, однак РФ нічого так і не зробила.

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"Ми сказали, що не будемо мовчати, і що ми вживатимемо заходів проти терористів там, якщо вони самі ніяк не зможуть цього зробити. У рамках цього ми нейтралізували 12 цілей проти терористів, що гніздяться в Кобані. Тут немає жодних загроз. У цій операції є наступність. Ми зробили все, що було необхідно, по землі та по повітрю", - додав турецький лідер.

Сирія та Туреччина: останні новини

13 листопада 2022 року на пішохідному проспекті Істікляль в історичному районі Стамбула пролунав вибух.

Правоохоронці затримали підозрюваного у цьому злочині. Глава МВС Туреччини додав, що сліди атаки ведуть до Сирії.

20 листопада ЗМІ повідомили, що бойова авіація Туреччини завдала низку ударів по базах курдів у Сирії та на півночі Іраку. У Сирію також увійшла велика колона військової техніки збройних сил Туреччини.

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