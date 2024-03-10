Бюджетні надходження Києва забезпечують основу армії, однак американська зброя і боєприпаси мають важливе значення.

Україна відчайдушно шукає альтернативних донорів для фінансування військових зусиль та запобігання різким скороченням державних видатків через глухий кут у Конгресі США щодо допомоги на 60 млрд доларів, пише Financial Times.

Зазначається, що внутрішніх надходжень не вистачає, щоб покрити дефіцит коштів на оборонні витрати, тому потрібна за допомогою міжнародних партнерів і скорочення невійськових витрат. Дефіцит ще більше збільшиться через плани мобілізувати 500 000 новобранців. На зарплати, навчання і спорядження яких знадобляться ще мільярди доларів.

"Ми майже вичерпали наші можливості – всі внутрішні ресурси використовуються для фінансування армії", – цитує видання голову бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолану Підласу.

Відео дня

За її словами, початковий план України полягав у тому, що нова допомога від США та ЄС почне надходити в січні. Угорщина затримала чотирирічний пакет невійськової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, який був узгоджений у середині лютого. Ці затримки означають, що Київ почав розглядати "план Б" і навіть "план В", сказала нардеп.

"Уряд веде переговори про додаткову бюджетну підтримку з іншими країнами G7, особливо з Японією та Канадою. Ми також розглядаємо можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків", – додала Підласа.

Водночас у Вашингтоні тривають нові двопартійні зусилля для виходу з глухого кута, хоча шанси залишаються невеликими, оскільки лідер республіканців Дональд Трамп виступає проти фінансування України, йдеться у публікації.

Підласа підкреслила, що Україна докладає "максимальних дипломатичних зусиль", щоб відстояти свою позицію в США.

До того ж Київ готується до повторення цієї ситуації із допомогою США наступного року. Бюджетний процес там розпочнеться у жовтні, за місяць до президентських виборів, і тому "це може бути той самий процес, який ми спостерігали цього року", – розповів виданню високопоставлений український урядовець.

За словами журналістів, від початку війни Київ витрачає майже всі свої доходи на навчання, екіпірування солдатів і виплату їм зарплат. У всьому іншому Україна покладається на складну комбінацію все більш непередбачуваної західної допомоги. Бюджетна підтримка від США, МВФ, ЄС та Світового банку може бути використана лише на невійськові витрати, такі як пенсії та зарплати.

Бюджетні надходження Києва забезпечують основу армії, американська зброя і боєприпаси мають важливе значення для українських сил. Значна частина ще незатвердженого пакету на 60 мільярдів доларів буде спрямована на фінансування озброєнь. Але оскільки військова допомога США на 2023 рік вичерпується, ефект відчувається на полі бо, зазначено у статті.

Водночас українська влада, за словами журналістів, відкидає пропозиції про те, що країна повинна стати дзеркальним відображенням військової економіки Росії, стверджуючи, що більше половини її економічного виробництва припадає на сферу послуг, а значна частина промислової бази була демонтована після розпаду Радянського Союзу і продовжує руйнуватися під час війни.

"Якщо ми покличемо всіх працювати на військове виробництво, хто буде платити за замовлення снарядів і техніки? Хтось повинен платити податки", – сказала Підласа.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський підкреслив, що ухилення від сплати податків залишається проблемою, яка завдає шкоди державним фінансам. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, з початку повномасштабного вторгнення Росії податкові надходження зросли на 12,4% за рік.

"Податки – це зброя. До війни половина економіки була в тіні", – додав він.

Допомога США

Республіканець Браян Фіцпатрік заявляв, що в Конгресі США може розпочатись збір підписів за те, щоб поставити на голосування в Палаті представників законопроект про допомогу Україні в обхід спікера Майка Джонсона, якщо він не винесе документ на розгляд.

Раніше УНІАН писав, що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні. Альтернативний документ пройде Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.

Вас також можуть зацікавити новини: