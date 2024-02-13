Країна вважає, що важливо арештувати активи у 2024 році, бажано, ще до початку виборів у США.

В Естонії закликали Євросоюз арештувати активи російського Центрального банку вже цього року, аби не було "надто пізно", пише Bloomberg.

Про це в інтерв’ю виданню сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевйов.

"Важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року або, бажано, до виборів у США. Якщо ми будемо чекати занадто довго, може бути занадто пізно", - цитує ЗМІ.

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Зазначається, що лідери ЄС забили на сполох після коментарів Дональда Трампа (лідера кандидатів від Республіканської партії на крісло президента США). Його тези відновили занепокоєння щодо прихильності американців до НАТО. Втручання Трампа в питання імміграційної політики в Конгресі також поставило під загрозу допомогу США Україні в розмірі 60 млрд доларів, яка вкрай необхідна для відсічі військовій кампанії Росії.

Оскільки вторгнення Росії наближається до дворічного рубежу, ЄС і G7 заморозили активи російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів євро. Зараз там обговорюють, як ці гроші можна використати для сприяння відбудові України. Переважна більшість активів знаходиться в Європі в розрахунковій палаті Euroclear у Бельгії, де вони отримали близько 4,4 млрд євро прибутку у 2023 році.

Як пише Bloomberg, ЄС працює над планами застосувати податок на несподіваний прибуток до цих доходів, причому деякі країни-члени та офіційні особи сподіваються досягти остаточної угоди до 24 лютого, другої річниці російського вторгнення. Незрозуміло, чи цей кінцевий термін вдалося реалізувати, оскільки кілька держав-членів гальмували процес, посилаючись на юридичні складнощі, зазначили у виданні.

"Тим часом G7 пообіцяла змусити Росію заплатити за відновлення України та тримати активи під санкціями замороженими, доки вона цього не зробить. Кілька країн, включаючи Францію та Німеччину, поки що чинили опір варіанту прямої конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та наслідки, які це може мати для стабільності євро. На технічному рівні G7 вивчає юридичну доцільність використання активів як застави для залучення коштів для України", - йдеться в матеріалі.

При цьому Естонія вже працює над внутрішнім законодавством, яке, якщо воно буде ухвалене, дозволить їй зрештою конфіскувати будь-які російські активи, заморожені в балтійській країні.

За словами генсека МЗС Естонії Всевйова, війна в Україні досягла "плато на передовій і в політиці", що змушує президента РФ Путіна вірити, що час на його боці.

"Росія, ймовірно, використає свою перевагу в запасах боєприпасів і може окупувати більшу територію України, якщо важлива допомога не буде доставлена до Києва", - цитує видання звіт Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Заморожені активи РФ – останні новини

Рада ЄС 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених активів РФ на території ЄС на користь України. Зокрема, воно відкриває шлях Раді до прийняття рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України та її відновлення та реконструкції на наступному етапі.

У США привітали рішення Європейської ради щодо використання прибутку від заморожених активів Російської Федерації на користь відновлення України.

Раніше єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс заявив, що Євросоюз повинен оподатковувати західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії, і використати виручені кошти для допомоги Україні.

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