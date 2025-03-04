Neutron вважають одним із головних конкурентів Falcon 9.

В американській компанії Rocket Lab заявили, що перший запуск частково багаторазової ракети Neutron відбудеться у 2025 році.

Як повідомляє портал SpaceNews, це доволі оптимістична оцінка - раніше фахівці галузі припустили, що старт носія доведеться перенести на 2027 рік. "‎Цей рік - рік Neutron"‎, – підтвердив амбітні плани засновник компанії Rocket Lab Пітер Бек.

Нагадаємо, нещодавно компанія провела випробування обтічника ракети-носія та придбала баржу, яка стане посадковою платформою. Судно отримало назву Return on Investment. Воно має довжину приблизно 120 м і вже скоро буде переобладнане для проведення місій. Втім, під час першого запуску Neutron не буде приземлятись на судно. Замість цього ракета повинна здійснити м’яке приводнення в океанські води.

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Neutron являє собою двоступеневу ракету-носій середнього класу. Вона розрахована на доставку корисного навантаження масою приблизно 13 000 кг на низьку навколоземну орбіту в частково багаторазовій конфігурації.

Перспективну ракету-носій вважають одним із головних конкурентів знаменитої Falcon 9 від компанії SpaceX. Остання також є частково багаторазовою. Завдяки цьому забезпечується відносно низька у порівнянні із одноразовими конкурентами ціна запуску.

Космічна сфера

Варто сказати, що сама SpaceX не збирається зупинятись на досягнутому і розглядає Falcon 9 лише як перший крок до справжньої космічної монополії.

Зараз компанія Маска створює повністю багаторазову космічну систему Starship, яка повинна стати найбільш потужною ракетою в світі.

В січні цього року ракета Starship вибухнула під час тестового запуску. Попри це, випробування можна вважати принаймні частково успішним, адже SpaceX змогла повернути на Землю нижню частину ракети-носія.

Зазначимо також, що Маск розглядає Starship у якості інструмента для підкорення Марса. Восени повідомлялось, що SpaceX хоче відправити п'ять безпілотних кораблів Starship на Марс за два роки.

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