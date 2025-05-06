Під час вибуху було втрачено супутник AMOS-6, який належав ізраїльському супутниковому оператору Spacecom.

Ілон Маск запідозрив, що ракета-носій Falcon 9, яка першого вересня 2016 року вибухнула на стартовому майданчику, була знищена снайпером конкурентів. Про це повідомляє Ars Technica.

Ракета-носій Falcon 9 повинна була вивести на орбіту геостаціонарний телекомунікаційний супутник, який належав ізраїльському оператору Spacecom. Вибух стався під час підготовки до запуску. Він спричинив широкий резонанс і поставив під сумнів надійність ракети Falcon 9.

Не дивно, що інцидент викликав стурбованість керівництва компанії SpaceX, яка її створила. Більше того, Ілон Маск майже одразу запідозрив саботаж.

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Оглядач видання Ars Technica Ерік Бергер подав запит до Федерального авіаційного управління США (FAA) і з’ясував, що інженери SpaceX ретельно розслідували питання про те, чи міг снайпер спровокувати інцидент.

Вони вивчали, чи могла куля, випущена снайпером з даху будівлі, розташованої біля стартового майданчика, стати причиною вибуху. Інженери навіть проводили стрільби по балонах, щоб відтворити аварію ракети.

Пізніше в справу втрутилося ФБР. В результаті розслідування фахівці дійшли до висновку, що ніякого саботажу не було, а причиною вибуху стало те, що компанія SpaceX занадто швидко заправляла баки ракети Falcon 9.

Зазначимо, що Falcon 9 є ракетою важкого класу з багаторазовим першим ступенем, який може повертатися на Землю після старту. На сьогодні Falcon 9 є найбільш популярним носієм на ринку космічних запусків.

Компанія SpaceX – головне

Нагадаємо, в березні розроблений SpaceX космічний корабель Starship вибухнув під час тестового польоту. При цьому компанія змогла повернути на землю прискорювач Super Heavy, що можна вважати великим успіхом SpaceX.

Ще одним успіхом компанії Маска стало повернення додому астронавтів Бутча Вілмора і Суніти Вільямс, які "‎застрягли"‎ на МКС через поломку космічного корабля CST-100 Starliner, розробленого компанією Boeing.

Для повернення астронавтів використали корабель Crew Dragon від SpaceX, який давно використовується для польотів на МКС.

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