Лікарі зробили йому ще одну операцію.

Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху поступово покращується.

Сьогодні словацькі лікарі провели ще одну операцію, яка, за словами міністра охорони здоров'я країни Зузани Долінкової, тривала дві години і посприяла "позитивному прогнозу для здоров'я" Фіцо, пише Bild.

Нагадаємо, віце-прем'єр Роберт Калиняк заявив, що найближчими днями стан Фіцо не дозволить транспортувати його до столиці країни Братислави.

Відео дня

Напад на Фіцо: деталі

15 травня словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо дістав важкі поранення на зустрічі з виборцями в місті Гандлова. Того дня 71-річний чоловік кілька разів вистрілив у нього з пістолета з близької відстані.

Словацькі політики назвали стан Фіцо як "критичний" і "дуже серйозний". Однак нині вони налаштовані більш оптимістично. Зокрема, 16 травня міністр Томаш Тараба сказав, що Фіцо більше не перебуває у стані, що загрожує його життю. "На щастя, наскільки мені відомо, операція пройшла добре " і я думаю, що в кінцевому підсумку він виживе ... Він не перебуває в ситуації, що загрожує його життю наразі", - сказав тоді він.

При цьому залишається незрозумілим, коли прем'єр зможе повернутися до виконання обов'язків.

Вас також можуть зацікавити новини: