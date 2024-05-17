Після арешту Цинтула заявив, що він не згоден із політикою словацького уряду.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зараз перебуває в лікарні у важкому стані після вогнепального поранення. Чоловіка, який стріляв у Фіцо, поліція затримала одразу ж після замаху. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула з міста Левіце, який є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Як пише Bild, після арешту Цинтула заявив, що він не згоден із політикою словацького уряду. Зокрема, йому не подобалося, що влада Словаччини призупинила надання військової допомоги Україні, а також збиралася ліквідувати громадську телерадіокомпанію RTVS.

Видання поспілкувалося із сусідом стрільця Людовітом Міле, який розповів, що Цинтула в 1980-х роках працював муляром, а потім відкрив власний бізнес із виготовлення надгробків.

Відео дня

Міле, який знав Цинтулу впродовж більш ніж 40 років, запевняє, що з ним і його сім'єю ніколи не було проблем.

"Вони були дуже порядною родиною. Його дружина - вчителька в гімназії, син живе в Братиславі", - повідомив Міле.

Сусід Цинтули додав, що той завжди був більш західно орієнтований. А прем'єр-міністр Фіцо, навпаки, політично зблизився з Росією.

Bild повідомляє, що Цинтула опублікував кілька томів віршів власного твору і навіть був головою місцевого літературного клубу в Левиці.

Водночас після того, як стало відомо, що Цинтула вистрілив у прем'єр-міністра країни, літературний клуб відхрестився від нього і одноголосно виключив стрільця з числа членів.

Замах на Фіцо - новини

Замах на Роберта Фіцо стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова, у якому прем'єр-міністр Словаччини брав участь. Уряд країни назвав замах політично мотивованою спробою вбивства.

Пізніше ЗМІ повідомили, що у Фіцо після замаху на його життя відкрився крововилив у черевній порожнині. Сьогодні Фіцо прооперували вдруге. Повідомляється, що він перебуває в реанімації у важкому стані.

Вас також можуть зацікавити новини: