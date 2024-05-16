За словами Тараби, у Фіцо стріляли "з дуже близької відстані".

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого було скоєно замах у середу, 15 травня, більше не перебуває в стані, що загрожує його життю.

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба в інтерв'ю BBC Newshour. Він зауважив, що вірить у те, що Фіцо виживе.

"Я був дуже шокований ... на щастя, наскільки мені відомо, операція пройшла добре – і я думаю, що в кінцевому підсумку він виживе ... він не знаходиться в ситуації, що загрожує його життю в даний момент", – сказав він.

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За словами Тараби, у Фіцо стріляли "з дуже близької відстані".

"Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб – його відразу ж доставили в лікарню, а потім на операцію", – додав політик.

Замах на Роберта Фіцо: основні моменти

15 травня на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах. Він перебував у місті Гандлова, за 190 кілометрів від Братислави – там відбувалося виїзне засідання уряду. Повідомлялося, що чиновник отримав важкі поранення.

У ЗМІ писали, що у Фіцо стався крововилив у черевній порожнині. Повідомлялося, що стрілець влучив одним пострілом у живіт, ще один постріл пройшов через живіт у тазостегнову кістку і один постріл влучив у плече.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що 71-річним стрільцем може виявитися відомий письменник Юрай Чинтула. Він є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", та мав офіційно зареєстровану зброю.

На інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський. Вінзасудив замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо і назвав напад "жахливим".

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