Сім’я Даніеля Сазонова переїхала до Фінляндії в 1990-х роках.

Мером столиці Фінляндії Гельсінкі стане кандидат від Коаліційної партії Даніель Сазонов, який має російське походження. Про це свідчать результати муніципальних виборів, які відбулися 13 квітня, пише yle.fi.

У столиці Фінляндії Коаліційна партія лідирувала на виборах, тоді як за результатами підрахунку по всій країні і на регіональних, і на муніципальних виборах перемогла Соціал-демократична партія Фінляндії, яка до цього була в опозиції та не брала участі у формуванні уряду.

Сазонов має російське походження, його сім’я переїхала до Фінляндії в 1990-х роках, хоч сам він народився уже в Хельсінкі. Фінське громадянство він отримав у 9 років.

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Як пише yle.fi, до весни 2022 року він був колумністом антиукраїнської пропагандистської "Фінської газети", орієнтованої на російськомовну аудиторію у Фінляндії. Зазначається, він припинив писати для цього видання через кілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення.

Згодом він заявляв, що рішуче засуджує російську агресію і підтримує санкції проти РФ та Україну.

"Я не хочу мати нічого спільного з проросійськими силами. Я припинив писати для газети, коли перестав бути впевненим, що вона однозначно засуджує незаконну агресивну війну Росії. Відтоді я не маю жодних контактів з газетою", - цитує Сазонова видання.

Політика Фінляндії щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Фінляндії Александр Стубб заявляв на початку березня, що Україна має автоматично стати членом НАТО, якщо Росія знову атакує українців після досягнення миру. За його словами, це було б достатньо сильною гарантією безпеки для України. Стубб додав, що таку пропонував американський сенатор Ліндсі Грем. Крім того, він закликав використовувати кошти, які були конфісковані у РФ.

Стубб розкритикував дискусії про миротворців в Україні. За його словами, зараз не час обговорювати. Він наголосив, що навіть якщо Європа направить в Україну від 20 до 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі. "Є багато інших шляхів, як нам продовжити підтримку України. Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному", - сказав Стубб. На його думку, до цього обговорення можна повернутися тільки після того, як на території України припиняться бої.

Також міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявляла, що для лідерів Європи ще не настав час телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Вона підкреслила, що перемовини необхідно відкласти, поки Росія продовжує свою агресію проти України. Водночас Валтонен зазначила, що Фінляндія не вважає РФ ворогом, проте виступає проти її дій та порушення міжнародного права.

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