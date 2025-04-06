За словами глави МЗС країни, все залежить від РФ.

Для лідерів Європи ще не настав час телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає Yle.

Вона підкреслила, що перемовини необхідно відкласти, поки Росія продовжує свою агресію проти України.

"Очевидно, що США ведуть переговори з Росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови. Учорашні новини про влучання балістичної ракети в цивільний об'єкт, що призвело до загибелі дітей, вказують на те, що розмову слід відкласти", - наголосила Валтонен.

Відео дня

Водночас міністр зазначила, що Фінляндія не вважає РФ ворогом, проте виступає проти її дій та порушення міжнародного права.

"Ми сподіваємося на добросусідські відносини, але цей час ще не настав. Усе залежить від того, коли Росія почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи", - пояснила дипломат.

За її словами, поки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин зарано.

"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час [нормалізації]. Замість цього необхідно продовжувати нашу стратегію: підтримувати Україну, послаблювати Росію санкціями і зміцнювати власну оборону", - підсумувала Валтонен.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше The Telegraph повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон може стати головним лідером Європи на переговорах з Путіним. Зокрема деякі країни з "коаліції охочих" наполягають на тому, аби французький лідер очолив процес взаємодії з Росією в межах зусиль з підтримки України.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо дав верховній комісарці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас обіцянку щодо "червоних ліній" України. Вона наголосила, що політик запевнив її в тому, що не піде на жодні поступки, які перетинають такі лінії.

Вас також можуть зацікавити новини: