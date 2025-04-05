Він вважає, що до цього обговорення можна повернутися тільки після того, як на території України припиняться бої.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що зараз не час обговорювати введення миротворчих військ в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю die Welt. Так, відповідаючи на запитання, чи готова Фінляндія відправити миротворців в Україну, він сказав, що ця тема перетворилася на "символічну дискусію, яка відхилилася від курсу".

Стубб наголосив, що навіть якщо Європа направить в Україну від 20 до 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі.

"Є багато інших шляхів, як нам продовжити підтримку України. Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному", - сказав Стубб.

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На його думку, до цього обговорення можна повернутися тільки після того, як на території України припиняться бої.

Миротворці в Україні - новини

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс навряд чи братиме безпосередню участь у миротворчій місії на території України після припинення вогню, адже це може мати наслідки для його оборони території Альянсу в майбутньому.

В Офісі президента повідомляли, що наразі 10-12 країн висловлюють готовність долучитися до формування військового контингенту для України.

За словами президента Володимира Зеленського, одними з перших до контингенту іноземних військ, який планується розгорнути в Україні в разі припинення війни, увійдуть військові з Франції.

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