Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна має автоматично стати членом НАТО, якщо Росія знову атакує українців після досягнення миру. Про це він сказав в ефірі CNN, передає yle.
"Україні важко отримати членство в НАТО, оскільки Німеччина та США скептично ставляться до цього. То чому б не надати Україні "де-факто членство" замість цього?", - запитав він.
За його словами, це було б достатньо сильною гарантією безпеки для України. Стубб додав, що таку ідею спочатку запропонував американський сенатор Ліндсі Грем.
Також президент Фінляндії наголосив, що США, як і раніше, на боці Європи. Крім того, він закликав використовувати кошти, які були конфісковані у РФ.
"Є ще кілька країн, принаймні одна країна, яка скептично ставиться до цього. Я думаю, що якщо ви хочете максимізувати тиск, ви повинні використовувати ці кошти, і використовувати їх зараз", - додав Стубб.
Фінляндія та Україна - останні новини
Як писав УНІАН, раніше Фінляндія долучилася до розробки мирного плану для України, який ініціювали Франція та Велика Британія. За словами президента Фінляндії, підтримка України має тривати у військовому, політичному та економічному аспектах, а розробка конкретного плану допоможе досягти миру.
Водночас Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спецпредставник щодо України для участі у мирних переговорах. Він наголосив, що Європі потрібно зробити щось подібне до того, як було зроблено в Косові.