За словами президента Фінляндії, це буде сильна гарантія безпеки для України.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна має автоматично стати членом НАТО, якщо Росія знову атакує українців після досягнення миру. Про це він сказав в ефірі CNN, передає yle.

"Україні важко отримати членство в НАТО, оскільки Німеччина та США скептично ставляться до цього. То чому б не надати Україні "де-факто членство" замість цього?", - запитав він.

За його словами, це було б достатньо сильною гарантією безпеки для України. Стубб додав, що таку ідею спочатку запропонував американський сенатор Ліндсі Грем.

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Також президент Фінляндії наголосив, що США, як і раніше, на боці Європи. Крім того, він закликав використовувати кошти, які були конфісковані у РФ.

"Є ще кілька країн, принаймні одна країна, яка скептично ставиться до цього. Я думаю, що якщо ви хочете максимізувати тиск, ви повинні використовувати ці кошти, і використовувати їх зараз", - додав Стубб.

Фінляндія та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Фінляндія долучилася до розробки мирного плану для України, який ініціювали Франція та Велика Британія. За словами президента Фінляндії, підтримка України має тривати у військовому, політичному та економічному аспектах, а розробка конкретного плану допоможе досягти миру.

Водночас Александр Стубб вважає, що Європі потрібен спецпредставник щодо України для участі у мирних переговорах. Він наголосив, що Європі потрібно зробити щось подібне до того, як було зроблено в Косові.

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