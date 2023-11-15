Це пов'язано з почастішанням випадків нелегальної міграції, і влада Фінляндії вважає, що це може бути спланованою кампанією з боку Росії.

Влада Фінляндії збирається закрити контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Росією через неконтрольований потік біженців. Як повідомляє Yle, про це заявила глава МВС країни Марі Рантанен.

"МВС готує пропозицію, згідно з якою пункти перетину кордону будуть закриті або їх робота обмежена. Чинне законодавство це дозволяє", - сказала Рантанен.

За її словами, це дозволить "боротися з серйозною загрозою громадському порядку, національній безпеці або здоров'ю населення".

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Такі побоювання пов'язані зі значним зростанням кількості перетинів південно-східного кордону Фінляндії, і часто мова йде про нелегальну міграцію, коли люди прибувають на кордон без документів.В основному це біженці з Сомалі, Ємену, Сирії та інших країн, які намагалися перетнути кордон з боку Росії.

Влада Фінляндії вважає, що це може бути спланованою кампанією з боку Росії. Зазначається, що російські прикордонники пропускають осіб, які не мають документів для в'їзду до Фінляндії, через свої КПП, хоча не повинні цього робити, і навіть допомагають прохачам притулку дістатися до кордону.

Відносини Фінляндії та Росії

Днями фінська влада вже ввела додатковий обмежувальний захід - заборонила перетин кордону з Росією на велосипеді. До цього Фінляндія заборонила в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

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