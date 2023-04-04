У Кремлі пообіцяли прийняти "контрзаходи".

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков несподівано різко прокоментував вступ Фінляндії до НАТО, назвавши це посяганням на безпеку і національні інтереси Росії.

"У Кремлі вважають, що це чергове загострення ситуації. Розширення НАТО - це посягання на нашу безпеку і національні інтереси РФ, ми про це говорили. І саме так ми це сприймаємо. І, природно, це змушує нас приймати контрзаходи щодо забезпечення власної безпеки і в тактичному, і в стратегічному плані", - заявив прес-секретар, повідомляє Бі-бі-сі.

У свою чергу, в МЗС РФ заявили, що Росія змушена буде вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз після вступу Фінляндії в НАТО.

Відео дня

"Після вступу Фінляндії в НАТО і збільшення лінії зіткнення альянсу з кордонами Росії ситуація в Північній Європі кардинально зміниться. Вступивши в НАТО, Фінляндія остаточно відмовилася від своєї самоідентичності і будь-якої самостійності. Приєднання Фінляндії до НАТО негативно позначиться на відносинах Москви і Гельсінкі", - заявили у відомстві.

Вступ Фінляндії до НАТО - деталі

Всі 30 країн-членів Альянсу ратифікували протокол про приєднання Фінляндії в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Фінляндію відразу будуть поширюватися гарантії безпеки Альянсу "один за всіх і всі за одного".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Фінляндія вже є членом Організації Північноатлантичного договору і глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ країни до НАТО.