Російські військові кораблі були помічені поблизу вітрових електростанцій та підводних електрокабелів.

Військово-морські сили Швеції та Фінляндії перебувають у підвищеній готовності, щоб запобігти можливій російській атаці по енергетичних мережах країн.

Про це в інтерв'ю виданню Iltalehte заявила командувач ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум. За її словами, російські військові кораблі були помічені поблизу вітрових електростанцій та підводних електрокабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", - сказала Хаслум.

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За її словами, "безперечно" існує ризик того, що росіяни можуть скоїти диверсії та знищити, зокрема, підводні електрокабелі. "Це спосіб проведення операції проти нас", - зазначила командувач ВМС.

Оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, ВМС Швеції перебувають у стані підвищеної готовності, щоб запобігти диверсії.

"Тому ми постійно прагнемо як відбивати наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", - додала Хаслум.

Вона також засудила картографічну діяльність, яку проводять росіяни. "Відкриту інформацію можна наносити на карту, але коли ви заходите у води іншої країни і робите це, то це заборонено. Ми маємо тримати на контролі всі підводні справи", - зазначила Хаслум.

Разом із тим вона відмовилася відповідати на питання, чи порушували російські підводні човни територіальні води Швеції після того, як Росія війну проти України.

Джерела Iltalehti підтверджують, що підвищена готовність стосується і флоту Фінляндії.

Зазначається, що Фінляндія і Швеція мають спільну бойову готовність на морі за кілька годин. Хоча раніше Фінляндія і Швеція офіційно не підтверджували, що їхні військово-морські сили мають спільну оперативну готовність до оборони фінських Аландських островів, зараз Хаслум заявила, що шведські війська під її командуванням захищатимуть Аландські острови, якщо Росія нападе. Подібним чином фінські війська готові захищати Ґотланд.

"Якщо Фінляндія хоче нашої допомоги, ми, звичайно, допоможемо Фінляндії в захисті Аландських островів", - сказала командувач ВМС Швеції.

Росія підозрюється в вибухах на "Північних потоках"

Як повідомляв УНІАН, російські військові кораблі з обладнанням для підводних робіт помічені на місці вибуху на гілках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі всього за кілька днів до інциденту. Згідно із супутниковими знімками, у ніч на 21 вересня військово-морську базу Росії в Калінінграді залишили як мінімум три підозрілих корабля. Ще три кораблі ВМФ Росії могли їх супроводжувати для військового прикриття операції.

У ті ж дні російський Балтійський флот проводив великі навчальні маневри за участю спецпідрозділу, підготовленого для проведення підводних диверсійних операцій, які могли служити прикриттям для операції з підриву трубопроводів.

Згодом суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії провели спільне розслідування й з'ясували, що російські розвідувальні кораблі здійснюють підготовку перед диверсією проти енергетичних та інфраструктурних об'єктів (морських вітрових турбін, газопроводів, силових кабелів тощо) у Балтійському і Північному морях. Журналісти виявили 50 російських кораблів, які плавали підозрілим маршрутом і могли збирати інформацію про вразливі інфраструктурні і енергетичні об'єкти.

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