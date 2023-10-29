Через тиждень вийде звіт про те, як країна-претендент на членство в ЄС просунулася у виконанні вимог для приєднання.

Переговори між Євросоюзом та Україною про членство можуть початися в грудні.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Yle. "Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею для вступу в ЄС", - прокоментував він.

За словами Орпо, через тиждень буде підготовлений звіт про просування країн-претендентів у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

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Вступ України до ЄС

28 лютого минулого року президент Володимир Зеленський підписав заявку на приєднання до ЄС, а в червні Україна стала країною-кандидатом.

Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій. Станом на середину червня цього року були виконані дві з них. А 2 жовтня Зеленський заявив, що Київ виконає всі рекомендації Єврокомісії і буде готовий до початку переговорів по членство.

На початку цього місяця видання Financial Times повідомило, що Україна може розраховувати на виділення близько 186 млрд євро субсидій з бюджету ЄС. За підрахунками видання, приєднання нових членів до сьогоднішнього бюджету призведе до його збільшення на 256,8 млрд євро, що становить 21% зростання в порівнянні з поточним обсягом.

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