Фон дер Ляєн – спецпосланцю Трампа: Європа готова збільшити витрати на оборону ЄС і України

Вона також сказала про наміри забезпечувати частку ЄС у військовій допомозі Києву повною мірою та "навіть зробити більше".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала представнику США з питань України Кіту Келлогу, що Європейський Союз хоче "працювати разом із США, щоб припинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують".

Про це фон дер Ляєн повідомила у соціальній мережі X, інформуючи про підсумки переговорів з Келлогом.

Фон дер Ляйєн також представила Келлогу "плани Європи щодо збільшення виробництва та витрат на оборону, зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу".

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Вона також сказала про наміри забезпечувати частку ЄС у військовій допомозі Києву повною мірою та "навіть зробити більше".

"Підтверджуючи прихильність ЄС до справедливого і тривалого миру, президентка повторила, що будь-яка резолюція повинна поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки. Як президентка дала зрозуміти: зараз критичний момент", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Європа в очікуванні переговорів про мир

Як повідомляв УНІАН, США організували переговори з Росією, а потім проведуть діалог з Україною, намагаючись почати процес мирних перемовин. Європу за стіл переговорів не покликали.

У відповідь на це європейські лідери зібрались у Франції. Як відомо, у зустрічі європейських лідерів у Парижі взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Після зустрічі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни готові не тільки посилити власну безпеку, а й очолити надання гарантій безпеки для України.

Водночас, за даними західних ЗМІ, під час саміту лідери не дійшли згоди в питанні відправки миротворчих військ в Україну.

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