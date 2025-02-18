Європа готова зробити крок вперед, сказав він.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте розповів про підсумки екстреного саміту європейських лідерів у Парижі.

Ввечері він написав у мікроблозі X, що європейські країни готові не лише посилити власну безпеку, а й очолити надання гарантій безпеки для України. Він не розкрив конкретних рішень, додавши, що деталі потребують узодження:

"Європа готова і хоче зробити крок вперед. Очолити надання гарантій безпеки для України. Готова і хоче інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Деталі ще треба буде узгодити, але зобов'язання є чіткими".

Що відомо про саміт у Парижі

Як відомо, 17 лютого у Франції європейські лідери обговорили низку ключових питань, пов'язаних з війною в Україні, безпекою та майбутнім континенту.

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Зокрема, обговорювалася необхідність надання Україні реальних гарантій безпеки та розширення європейської оборонної співпраці.

Напередодні прем'єр Великої Британії Кір Стармер, який був присутнім на цій зустрічі, заявив про готовність відправити британські війська до України для забезпечення виконання потенційної мирної угоди.

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