Лідери країн Європи обговорять виклики, які ставить перед ними політика Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт, щоб обговорити ситуацію в Європі після останніх заяв адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я дуже радий, що президент Макрон покликав наших лідерів до Парижа", - цитує Сікорського видання.

Він додав, що очікує, що на саміті, який відбудеться у понеділок, європейські лідери "дуже серйозно" обговорять виклики, які ставить президент США Трамп.

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"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм": ти натискаєш - і бачиш, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію... І ми повинні відповісти", - сказав польський міністр.

Залишається незрозумілим, наголошується у матеріалі, чи у зустрічі візьмуть участь всі лідери ЄС чи лише представники певних країн, а також чи будуть запрошені інші європейські лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який брав участь у дискусії з Сікорським у Мюнхені, не підтвердив і не спростував екстрений саміт, додає видання.

Позиція США щодо Європи

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що збереження європейської безпеки має бути зобов'язанням європейських членів НАТО, і саме Європа повинна забезпечити переважну частку летальної і нелетальної допомоги для України.

Водночас, на думку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у цілому, якщо дивитися на будь-які питання безпеки, які стосуються Європи чи НАТО, потрібна підтримка як з боку США, так і Європейського Союзу.

За словами спецпредставника президента США Кіта Келлога, представників Європи за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні не буде. Водночас "нерозумно було б говорити", сказав він, що в цьому процесі не буде України.

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