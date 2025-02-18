Він застеріг про ризик повторення Мінських угод.

Президент Франції Еммануель Макрон після екстреного саміту з лідерами країн Євросоюзу провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, за підсумками яких зробив важливе застереження про припинення вогню в Україні. Про проведені розмови лідер Франції написав на своїй сторінці в соцмережі X.

Макрон підкреслив, що міцний і довготривалий мир в Україні можливий лише за умови припинення агресії з боку Росії, а також забезпечення "сильних і надійних" гарантій безпеки для українців.

"В іншому разі є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як Мінські угоди", - наголосив він.

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Макрон наголосив, що для забезпечення гарантій безпеки потрібна спільна робота європейців, американців та українців, "це ключовий момент".

Він також додав, що європейці мають більше інвестувати у свою безпеку та оборону.

"Для цього європейці хочуть прискорити реалізацію своєї власної програми із забезпечення суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Роботу буде продовжено на основі пропозицій Європейської комісії, як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону", - зазначив він.

Саміт у Парижі

Як відомо, у зустрічі європейських лідерів у Парижі взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Після зустрічі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни готові не тільки посилити власну безпеку, а й очолити надання гарантій безпеки для України.

Водночас, за даними західних ЗМІ, під час саміту лідери не дійшли згоди в питанні відправки миротворчих військ в Україну.

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