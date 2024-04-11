Французький контр-адмірал заявив, що морський бій стає дедалі ймовірнішим.

Франція змінює підготовку свого флоту з акценту на поліцейських операціях на підготовку до війни на знищення. Як пише Politico з посиланням на заяву командувача авіаносної бойової групи Франції контр-адмірала Жака Маллара, якщо раніше основними завданнями французького військово-морського флоту були перехоплення торговців наркотиками і боротьба з незаконним рибальством, то тепер навчання зосереджено на військових загрозах.

"Морський бій стає дедалі ймовірнішим. Ми переходимо зі світу, в якому ми були досить вільні чинити так, як нам заманеться, у світ, де ми відчуваємо загрозу на більш регулярній основі... Тепер ми готуємося до інших місій, зокрема до того, що ми називаємо війною високої інтенсивності", - сказав він.

Він зазначає, що оскільки війна Росії проти України також відбувається в Чорному морі, а підтримувані Іраном повстанці-хусити атакують військові кораблі та торговельні судна в Червоному морі, західним військово-морським силам доводиться адаптуватися до нового середовища з "дедалі більш розкутими конкурентами".

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Він зазначив, що французькі моряки тренуються битися з "тим, хто хоче нас знищити. Не тим, хто хоче займатися нелегальною торгівлею, не тим, хто хоче вкрасти рибу, не тим, хто хоче спостерігати за нами, а тим, хто хоче нас знищити".

Водночас Париж не вважає Китай своєю безпосередньою загрозою, оскільки Китай має "досить обмежувальне бачення" свободи судноплавства та вирішив зосередити свої зусилля на контролі над Південно-Китайським морем.

ЄС готується до війни

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни, щоб зробити її придатною для ведення війни.

Водночас ексміністри оборони Великої Британії заявляють, що їхня країна не змогла як слід підготуватися до війни. Критика ексміністрів походить з того, що уряд із запізненням переглядає свої плани дій на випадок тотальної війни на тлі російського вторгнення в Україну.

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