Візовий центр буде стягувати додаткову плату з громадян РФ.

Громадянам Російської Федерації доведеться розщедритися. Візовий центр Франції ввів для них передоплату при записі на прийом.

"Для подачі документів у візовий Центр VFS Global необхідно заздалегідь записатися. Перед тим, як записатися на прийом, потрібно заповнити анкету на візу онлайн на офіційному французькому сайті France-Visas", - йдеться у повідомленні VFS Global.

Відзначається, що тепер при оформленні запису росіянам необхідно сплатити 35,5 Євро.

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Візові санкції для росіян - що відомо

12 вересня 2022 року Європейський союз тимчасово зупинив дію спрощеного візового режиму з Російською Федерацією. У зв'язку з цим сервісний збір до 80 євро, а термін розгляду анкет збільшився до 45 днів.

При цьому ряд країн Євросоюзу перестали видавати шенгенські візи росіянам, серед них Фінляндія, Чехія, Литва, Естонія, Латвія і Польща.

17 жовтня 2022 року стало відомо, що влада Німеччини посилила візові обмеження для громадян Росії. Тепер необхідно буде надати виписку з банку, що працює в Європейському Союзі, в якості фінансової гарантії. Так, при подачі заявки на візу громадянин Росії повинен підтвердити, що у нього достатньо коштів для перебування в Шенгенській зоні.

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