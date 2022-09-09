Очікується, що рішення набуде чинності вже 12 вересня.

Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, поширеній у Брюсселі.

"Сьогодні Рада прийняла рішення, яке повністю призупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Відповідно, на громадян Росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу", - наголошується в ньому.

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Очікується, що рішення набуде чинності вже 12 вересня. Зокрема, тоді візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро.

Також росіянам отримати довгострокові та багаторазові візи стане набагато складніше, звичайним стане видача одноразового шенгену строго під дати поїздки.

Рішення Ради ЄС вже прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Рішення призведе до збільшення візового збору з 35 євро до 8 євро, необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз та суворіших правил видачі багаторазових віз. Звісно - це поки не повний візовий бан, який необхідний в подальшому. Але - теж добре", - зазначив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня стало відомо, що країни Балтії та Польща закривають в’їзд російським туристам. Вже з 19 вересня громадяни РФ із шенгенськими візами не зможуть потрапити до Естонії, заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу. Аналогічний крок зроблять Латвія, Литва і Польща.

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