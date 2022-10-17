Заявник повинен надати фінансові гарантії.

Влада Німеччини посилила візові обмеження для громадян Російської Федерації. Тепер необхідно надати виписку з банку, що працює в Європейському Союзі, в якості фінансової гарантії.

Про це повідомляє VisaMetric.

Відзначається, що при подачі заявки на візу громадянин Росії повинен підтвердити, що у нього достатньо коштів для перебування в Шенгенській зоні.

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"До розгляду можуть бути прийняті тільки актуальні виписки, видані на ім'я заявника з піддається перевірці банку, що діє в країнах-членах ЄС. Документ повинен включати інформацію про поточну суму грошових коштів на рахунках. Заявник повинен надати відповідні виписки з банківського рахунку за останні три місяці", - зазначено у вимогах для видачі візи.

Дана вимога стосується видачі всіх видів віз.

Візи для росіян - що відомо

Дев'ять країн Європи, а саме-Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, - більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Таким чином, візовий збір для громадян РФ збільшився з 35 євро до 80 євро і збільшення термінів оформлення віз. Також їм доведеться при оформленні візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше.

У той же час країни Балтії і Польща прийняли рішення закрити в'їзд російським туристам. Тому вже з 19 вересня громадяни РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.

За даними прикордонної служби Литви, за перший тиждень роботи нових правил видачі віз для громадян Росії в країнах Балтії 153 росіянам відмовили у в'їзді в Литву, 48 - в Латвію і 155 - в Естонію.

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