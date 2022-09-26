Нові обмеження почали діяти з 26 вересня.

Нові обмеження для громадян Російської Федерації на в'їзд до Польщі набули чинності в понеділок, 26 вересня. Проблеми виникнуть у росіян, які подорожують літаком або на кораблі.

Про це повідомляє RMF24.

З 26 вересня почали діяти обмеження на "в'їзд через повітряні і морські пункти пропуску" для громадян РФ. У МВС Польщі пояснили, що "тільки широкі, жорсткі санкції можуть завдати рішучого удару по режиму Володимира Путіна".

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Зазначається, що про повну заборону на в'їзд для росіян не йдеться. Залишаються в силі винятки, узгоджені Польщею і країнами Балтії, для підтримки опонентів російського президента Володимира Путін. До винятків відносяться дисиденти, Гуманітарні випадки, а також власники видів на проживання, водії транспорту і члени дипломатичних місій.

Візи для росіян - що відомо

Дев'ять країн Європи, а саме-Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, - більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Таким чином, візовий збір для громадян РФ збільшився з 35 євро до 80 євро і збільшення термінів оформлення віз. Також їм доведеться при оформленні візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше.

У той же час країни Балтії і Польща прийняли рішення закрити в'їзд російським туристам. Тому вже з 19 вересня громадяни РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.

За даними прикордонної служби Литви, за перший тиждень роботи нових правил видачі віз для громадян Росії в країнах Балтії 153 росіянам відмовили у в'їзді в Литву, 48 - в Латвію і 155 - в Естонію.

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