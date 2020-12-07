У Чечні поховали Абдуллаха Анзорова, який обезголовив викладача у Франції.

У Чечні з почестями поховали Абдуллаха Анзорова, який обезголовив викладача у Франції.

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Про це повідомляє Telegram-канал TJ.

"З відео, які поширилися в ЗМІ та соцмережах, можна зробити висновок, що церемонія пройшла "з почестями", - сказано в повідомленні.

Жорстоке вбивство вчителя під Парижем: що відомо

Вчитель французької історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня біля своєї школи у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.

Мотивом вбивства стало те, що викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.

Нападник був застрелений поліцією при спробі затримання. Вбивцею французького вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився в Москві. Після злочину вбивця виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму акаунті в Twitter.

Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції. 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Самюеля Паті.

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Автор: Катерина Лиманська