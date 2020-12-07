 Абдуллаха Анзоров вбив вчителя у Франції / скріншот

У Чечні з почестями поховали Абдуллаха Анзорова, який обезголовив викладача у Франції.

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Про це повідомляє Telegram-канал TJ.

"З відео, які поширилися в ЗМІ та соцмережах, можна зробити висновок, що церемонія пройшла "з почестями", - сказано в повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська