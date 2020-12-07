Абдуллаха Анзоров вбив вчителя у Франції / скріншот
У Чечні з почестями поховали Абдуллаха Анзорова, який обезголовив викладача у Франції.
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Про це повідомляє Telegram-канал TJ.
"З відео, які поширилися в ЗМІ та соцмережах, можна зробити висновок, що церемонія пройшла "з почестями", - сказано в повідомленні.
Жорстоке вбивство вчителя під Парижем: що відомо
- Вчитель французької історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня біля своєї школи у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.
- Мотивом вбивства стало те, що викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.
- Нападник був застрелений поліцією при спробі затримання. Вбивцею французького вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився в Москві. Після злочину вбивця виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму акаунті в Twitter.
- Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції. 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Самюеля Паті.
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