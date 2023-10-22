Франція вже перебуває в стані підвищеної готовності з 13 жовтня, коли чеченець, який народився в Росії, вбив шкільного вчителя.

Франція, яка вже знаходиться в стані підвищеної готовності, повинна посилити безпеку в аеропортах навколо столиці та в поїздах після хвилі неправдивих повідомлень про мінування. Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон у неділю, пише Reuters.

За його словами, патрулі безпеки в паризьких аеропортах будуть збільшені на 40%, а штат національної залізничної компанії SNCF буде посилений на 20% на додачу до додаткових поліцейських патрулів на залізничних станціях.

"В історії нашої країни і Європи транспортні мережі були місцем, де в результаті нападів були важкі втрати", - сказав Бон.

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Крім підвищеного ризику, є "люди, які грають зі страхом", сказав міністр, маючи на увазі хвилю хибних повідомлень про загрозу вибуху, яка за останній тиждень уразила транспортні мережі, школи та культурні центри.

За його словами, з минулої середи в аеропортах Франції було зареєстровано 70 неправдивих повідомлень про загрозу вибуху бомби, додавши, що майже всі ці оповіщення були відправлені з однієї й тієї ж адреси електронної пошти в Швейцарії.

Помилкові сповіщення у Франції зазвичай караються позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 30000 євро. Якщо в попередженні міститься погроза, покарання може збільшитися до трьох років тюремного ув'язнення і штрафу в 45000 євро.

Бон заявив, що подібні неправдиві повідомлення - це не "маленькі жарти, а серйозні злочини" і що вони будуть розслідувані.

Загроза терактів у Франції

Нагадаємо, Франція перебуває в стані підвищеної готовності з 13 жовтня після того, як 20-річний чоловік убив вчителя в місті Аррас на півночі Франції. Як з'ясувалося, злочинцем виявився чоловік чеченського походження, він народився в Росії.

Сьогодні опівдні Версальський палац під Парижем був евакуйований з міркувань безпеки вже всьоме за останні вісім днів і знову відкрився через дві години після проведення перевірок.

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