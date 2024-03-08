Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким противником, як Росія.

Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту на території Європи проти ворога, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю. Про це повідомляє Politico.

Полковник Аксель Деніс заявив, що бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну в Європу. Він керує центром бойової підготовки в Майї-ле-Камп на сході Франції. Він додав, що Франція готується до культури пильності в найкоротші терміни.

Видання пише, що умови підготовки військ у центрі бойової підготовки максимально наближені до реальних полів бою. Відтворюються звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

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Табір площею 120 квадратних кілометрів є унікальним у Франції. Його площа перевищує розмір Парижа і це єдине місце, де різні підрозділи французької армії, а саме піхота, бронетехніка, артилерія та інженери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання. Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків "Леклерк".

Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким противником, як Росія.

Словам Макрона про відправлення військ в Україну

Минулого тижня Макрон заявив про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. The Hill писав, що своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але в підсумку ця помилка пішла на користь і йому, і Україні.

Пізніше Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ або Одесу.

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