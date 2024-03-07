Президент Франції підшвтовхнув Європу до усвідомлення, що діяти потрібно без сподівання на США.

Своєю заявою про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, припустився дипломатичної помилки. Але зрештою ця помилка пішла на користь і йому, і Україні. Про це пише американське видання The Hill.

Скандальна заява Макрона, зроблена ним у спілкуванні з журналістами на сходах Єлисейського палацу надвечір 26 лютого, не була узгоджена з партнерами і застала зненацька як союзників Франції по НАТО, так і Росію. На думку The Hill, заява була адресована в першу чергу Вашингтону і Москві.

Кремлю він передав повідомлення, що Європа зробить все можливе, аби не дати Росії виграти цю війну, і що зусилля Москви є марними. А у Вашингтон пішло повідомлення про те, що Європа не має наміру смиренно очікувати вирішення своєї долі американськими виборцями у битві Трампа з Байденом.

Відео дня

У Кремлі негайно відреагували погрозами "ядерної ескалації". А європейські союзники та США швидко дистанціювалися від ідеї відправити війська в Україну. На перший погляд здавалося, що Макрон залишився на самоті у своїй рішучості, але помилка Макрона назабаром отримала певну підтримку.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас теж заявила, що "на столі є все, щоб допомогти Україні перемогти Путіна". Президент Чехії Петр Павел своєю чергою наголосив, що "не повинно бути обмежень щодо можливостей підтримки України". "Я за пошук нових шляхів, у тому числі продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де не слід", – сказав він.

Далі пролунала заява міністра оборони Канади про готовність відправити війська в Україну для виконання небойових місій. І на цьому тлі Макрон вирішив посилити свій натиск під час візиту до Праги 5 березня.

"Європа була розрізана надвоє боягузтвом, бажанням однієї частини Європи не бачити труднощів іншої, залишити її на поталу тоталітаризму", – сказав президент Франції.

Рішучість Макрона, вочевидь, непокоїть Москву, тому Кремль випустив на арену колишнього президента Дмитра Медведєва із його "картами" України, яка "має зникнути назавжди", і заявами, що "кордони Росії ніде не закінчуються".

Таким чином західні лідери отримали два послання – про плани Кремля розширювати агресію далі і заклики Макрона бути готовими рішуче протистояти цим планам.

"Україна – остання лінія захисту Заходу. (...) Напівзаходи не виграють війну. Заходу потрібен план і повідомлення Росії — що Україна не зазнає поразки і що всі варіанти є на столі. Помилка Макрона блискуче вивела це на перший план", – пише The Hill.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

Як писав УНІАН, минулого тижня Макрон видав несподівану заяву, що теоретична можливість відправки західних армій в Україну вже обговорюється, хоча згоди щодо цього немає. Після цього ледь не уся Європа на офіційному рівні висловила свою позицію щодо озвученої ідеї – майже всі заявили, що відправка військ в Україну не розглядається.

Однак представники деяких країн все ж побачили певний сенс в словах Макрона. Наприклад, голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива Макрона "варта уваги", адже в Україні "вирішується доля Європи".

Вас також можуть зацікавити новини: